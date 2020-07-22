В четверг часть регионов Украины будут страдать от дождей, а часть областей смогут наслаждаться теплой летней погодой

Как передает Politeka.net, об этом на своей странице в Фейсбук сообщила синоптик Наталка Диденко. По ее словам, 23 июля, в Украине будет сухо. Только в западных регионах будут дожди с грозами.

Антициклон Albreht, часть которого заденет территорию Украины, обеспечит сухую погоду на большей части страны. А за дожди будет ответственна волна на атмосферном фронте, который практически ушел с территории Украины, но задержался на Западе. По прогнозам синоптика, дожди в четверг пройдут в западных регионах. Небольшие осадки возможны на севере страны. Все остальные регионы могут наслаждаться летней, но при этом комфортной температурой.

Как рассказала Диденко, 23 июля температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах 23-30 градусов в зависимости от региона. Жарче всего будет на Юге страны.

В Киеве в четверг будет сухая и теплая погода. Столбики термометра прогреются до 23 градусов.

Диденко отмечает, что ближе к выходным нас ждет повышение температуры на 3-5 градусов. Кроме этого, велика вероятность осадков.

Согласно прогнозам синоптиков, этим летом еще будет жара, также как и грозовые дожди.

Напомним, что стихия нанесет двойной удар: срочное заявление спасателей, какие области под угрозой.

А еще Politeka писала, что в Киеве бушует непогода: повалило деревья и затопило улицы, кадры.

Также Politeka сообщала, что антициклон установит свои порядки: синоптики сообщили, когда польет дождь.