Відразу декільком категоріям громадян уряд вирішив допомогти грошима

Рішення про виділення коштів було прийнято в середу, 22 липня, на засіданні Кабінету міністрів України, передає Politeka.net з посиланням на сайт відомства.

Так, компенсацію виплатять постраждалим від пожеж у Луганській і Житомирській областях, також додаткові кошти виділили на одноразову грошову допомогу сім'ям загиблих і постраждалих під час антитерористичної операції, крім того прийняли проект постанови про перерахунок соціальної допомоги для дітей, які потребують додаткової допомоги держави.

Зокрема, уряд виділив 54,7 млн гривень для постраждалих від пожеж на Луганщині. Жителям Житомирщини "перепало" поменше - 2,1 млн гривень.

Що стосується одноразової грошової допомоги сім'ям тих, хто загинув під час участі в АТО, і тих, хто отримав інвалідність внаслідок поранень, - загальна сума виплат складе 13,1 млн гривень.

Щодо державної соціальної допомоги на дітей, над якими встановлена опіка, згідно з рішенням, сума виплат складе 2,5 розміру прожиткового мінімуму відповідного віку. На дітей з інвалідністю - 3,5 розміру прожиткового мінімуму.

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