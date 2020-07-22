22-річна українська гімнастка, акторка "Квартал 95" Катерина Нікітіна розбурхала романтичним образом

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала, судячи з фону, на даху високої споруди.

Катерина постала в облягаючому сірому топі і джинсових шортиках, блиснувши апетитними формами.

Зірка "Кварталу" зібрала волосся в пучок і спрямувала погляд у бік сонця, приклавши руку до чола.

"Не переставай мріяти ♡✈︎", - підписала цей романтичний знімок Нікітіна.

"Ніколи ! Ти моє сонце, мій місяць і всі мої зірки 😔😗", - встиг прокоментувати один із користувачів.

Раніше ми повідомляли, що Нікітіна стривожила мережу своїм епічним падінням. Красуня вирішила випендритися повітряним шпагатом, але щось пішло не так і вона звалилася.

"Коли перестаралася"🤦🏼‍♀️.Можна дивитися вічно 😂🔄 Моє перше падіння з такого становища! Зі мною улюблена @tanet_vip !🥰 Я дуже рада, що ти так яскраво увірвалася в моє життя і допомогла мені змінити його в кращу сторону ❤️ Завдяки тобі я почала бігати і вставати рано вранці! І це тільки дещиця", - підписала кадри Катерина.

Також ми писали, як Нікітіна потішила публіку фото в бікіні. Дівчина висунула язик і спробувала дотягнутися до розсипаних на грудях чіпсів. Для цього вона навіть натягнула лямки.

"Море. 2020. Це було добре 👌🏻 Я б сказала навіть чудово! Спасибі всім за відпочинок! А сьогодні я йду в гори, вперше в житті!", - підписала фото артистка.

"Яка гарна 😍 Добре вам відпочити в горах! ❤️🔥"; "Ваууу сексі =)"; "Чим далі тим цікавіше фото🔥"; "Ти вогонь ❤️", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, блондинка з "Квартал 95" покрутила ідеальним тілом під хіт Потапа

А ще Politeka писала, що блондинка з "Квартал 95" раскорячилась на вершині гори, показавши ідеальну форму