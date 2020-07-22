Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе в сміливому образі і розповіла про чоловікова
На фото красуня позувала в коротких шортах і сорочці, яку спустила на плечі. Волосся дівчина залишила розпущеним, а образ доповнила блакитними кросівками. Леся сиділа на старому дивані, а в руках тримала домашнього улюбленця - собаку. Фото було з нотками румунської культури. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Шматочок барвистої Румунії в Україні. Увагу. Знайдіть чоловіка на фото. Напишіть про нього в коментарях і він прокатає вас на маршрутці. Всіх люблю, цілую, сумую", - написала Леся.
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Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:
"Круто", "Який милий звір, що це за порода?", "Великого щастя і удачі у всьому", "Ти Рафіку зраджуєш?", "Такий класний малюк", "А в Ужгород приїдеш?", "О, ці ноги!", "Леся! Відмінне фото, таке домашнє!!!! У моєї мами було так, як у дитинстві, коли вона жила у бабусь! Ти тут така домашня Леся!!! Гарного настрою і удачі у всьому!!!".
Повідомлялося, що легендарна українська телеведуча Леся Нікітюк побешкетувала в басейні в одному купальнику, показавши розкішні форми.
«Дивіться, яка краса. Яка водичка. Вона так тримає, що не утопишься», — зазначила вона.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Никитюк позує в одному купальнику ,який максимально підкреслює її значні форми. На задньому фоні можна помітити чоловіка.
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