Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников фигурой в черно-белом костюме

На своей страничке в Instagram знаменитая певица любит делиться жаркими кадрами из спортзала и мотивировать женщин быть такой же стройной и подтянутой, ведь возраст, как доказала сама знаменитость, совсем не помеха! В этот раз счастливая Джей Ло показала свою фигуру в стильном черно-белом костюме, состоящим из брюк с высокой талией и коротенького белого топа, едва прикрывавшего грудь.

Так, с широкой улыбкой, простой укладкой и аккуратным макияжем Дженнифер покрутилась на белом фоне для специальных фотосессий и тут же восхитила сеть:

«#WODOutfitCheck !!!! Я люблю все ваши развлечения. Вы, ребята, слишком хороши. Посмотрите на это, сделанные кадры для некоторых из моих любимых. 👀💋❤️👏🏼 Кого вы больше всего рады видеть сегодня вечером на @NBCWorldOfDance?!? #WorldOfDance», – написала Лопес.

Поклонники тут же отреагировали:

«Вы королева», «День рождения?», «Вечно молодая, ведьма! 😍❤️», «Какая шикарная женщина!» «Просто роскошь, какая же ты стройная❤️😍🔥», «Привет, если ты читаешь, ты очень красивая, я надеюсь, у тебя замечательный день <3», «Люблю тебя 🙂», «Прекрасный день!!! 🙌🤗👏❤️», «Королева королевы 👑», «Ааа потрясающая как всегда !! Я люблю шоу Дженнифер», «Я люблю ваш волшебный вид♥ ️ ♥ ️ ♥ ️».

Также Дженнифер поделилась пикантным кадром прямо из ванной. На новом фото Лопес показала себя в естественном и жарком виде - тесных модных лосинах с ярким принтом и стильным топом нежно-розового оттенка. При этом на лице звезды заметен легкий макияж, а светлые локоны завязаны в высокий хвост.

Поклонники не смогли пройти мимо:

«В следующем месяце вам исполнится 51 год, и ваше тело будет лучше моего, которое на 22 года моложе вас! эта картина побудила меня тренироваться усерднее, чтобы получить тело своей мечты😍», «Всегда так замечательно для #Niyamasol 🔥🔥», «Красивая женщина внутри и снаружи. 😍», «Если есть одна вещь, в которой я уверен, так это то, что она замечательная, и я никогда не устану повторять это каждый день. 🔥❤», «Так горячо. 🔥😍👑🙌», «Ты и всегда будешь моим главным вдохновителем в жизни. ❤️❤️».

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