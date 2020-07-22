37-річна українська співачка Світлана Лобода сколихнула публіку кадрами з відомим у всьому світі турецьким шеф-кухарем і власником мережі стейк-хаусів Нусретом Гьокче
Як передає Politeka.net, зірка побувала в одному з ресторанів Нусрета і записала ефектне прощання, виклавши ролик у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися, проскрольте вниз).
Так, Лобода з'явилася в крихітному чорному платті з об'ємним рожевим декором, блиснувши чарівними ніжками і оголеними плечима, а від зони декольте перехоплює подих. Красуня, сховавши обличчя за сонцезахисними окулярами і накинувши на плечі піджак, спустилася по сходах, танцюючи і підспівуючи під свій хіт.
Крім того, на початку відео Лобода засвітила палкі обійми з Нусретом. Як деякі помітили в коментарях, у шеф-кухаря, здається, була розстебнута ширінка.
"проводжали нас голосно ....😉 співали всім рестораном 🤦♀️😬🤘", - підписала кадри Світлана.
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Користувачі почали бурхливо обговорювати побачене:
"Світлана, зізнайтеся - підбухнули адже?🤣" - "я спочатку подумала пост виклали, підловили її п'яну, а потім дивлюся це її ж пост 😁"
"Чекаємо, коли співати будемо всім стадіоном❤️🔥"
"Крута!!! І навколо все круто!!!! Молодець👍"
"це ще тихо, ми проводжали б голосніше ! 🤪"
"Ну напідпитку... гарна, дорога😍🔥"
"Mykonos зійшов з розуму від такої красуні 👌"
"Шикарно вийшло ❤️"
"Це стильно коли ширінка розстебнута або на ходу не встиг застебнути 😉😂?"
"Світла відзначила свій відхід, мужиків змінює, хода заплітається, а у чоловіка ще й ширінка розстебнута!"
Раніше ми повідомляли, Лобода видовищно продефілювала в бікіні по вузькій вуличці на курорті: волосся і накидка майоріли на вітрі, а Світлана ефектно крутила стегнами. Під кінець зірка витончено доторкнулася обличчя, всунувши в камеру крупним планом засмаглі принади.
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