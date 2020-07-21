Відома українська співачка Аліна Гросу показала себе на відпочинку
Красуня в цей раз позувала темному купальнику, а доповнила образ стильними чорними окулярами. Аліна сиділа на лавочці, демонструючи свої прекрасні ніжки, які встигли засмагнути. Волосся Гросу залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Яка температура зараз у вашому місті?)))", - написала Гросу.
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Фанати поставили майже 12 тисяч лайків і написали коментарі:
"О, Грибівка) я поруч живу до речі ) Алін, пішли на пиво)))", "О, нарешті педикюр", "Дуже круті форми", "Привіт, а в яких ти ще фільмах знімалася(крім випробування?) хочу подивитися))", "телефон аж спітнів", "Красиві Барбі".
Повідомлялося, що співачка Аліна Гросу похвалилася фігурою в купальнику.
На фото Гросу позує, стоячи в море. На ній надітий бузковий купальник. Біляве волосся артистки розпущені. А очі прикриті сонцезахисними окулярами.
Раніше ми писали, що співачка Аліна Гросу вирішила вийти на прогулянку в "хижому" вбранні, який підкреслив її красу.
Вона регулярно радує рідних смаколиками, а також ділиться своїми рецептами в мережі, записуючи процес приготування страв на відео.
Нагадаємо, мокра Гросу влаштувала розваги на море і посвітила принадами
Також Politeka писала, що Гросу без сорому показала в крихітному купальнику, як виглядає рай
А ще Politeka повідомляла, що пишногруда Аліна Гросу ледве втримала сукню на вітрі, несподівані кадри