"І що вона собі думає?"

Українська співачка Марта Адамчук, артистка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу", вразила відвертим фото

Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в персиковому костюмі. Марта справила фурор, знявши піджак і залишившись в одному чорному ліфчику.

Дівчина позувала в кріслі, прийнявши томну позу. Адамчук спокусливо зігнулась, закинувши руку за голову. Яскравий макіяж і мінімум прикрас доповнили її розкішний образ.

"І що вона собі думає?)", - підписала фото зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, засипавши Марту компліментами в коментарях:

"Марта, чи це ти?))"

"Яка ти гарна❤️"

"Казкова ))))😊😊😊"

"Романтично закохана красуня💗"

"Неймовірна!😍"

Раніше ми повідомляли, Марта вже роздягалася та епатувала публіку. При чому красуня зробила це, будучи в гостях.

Пекуча брюнетка розташувалася в шкіряному кріслі, на спинці якого, мабуть, висів піджак або кофта, від чого Адамчук з легкістю позбулася. На ній був чорний ліфчик і легкі світлі брюки з темним орнаментом. Зірка продемонструвала струнку фігуру, обдарувавши глядачів чарівною посмішкою.

Користувачі кинулися коментувати: "Дуже красива😍😍😍"; "Прекрасна, Мартуся💖"; "Десь кофту втратила"; "Радість ❤️"; "Дівчина-мрія"; "Ну яка Ви чудова!!І як Ви співаєте.....❤️❤️🔥".

Також ми розповідали, Марта здивувала зовнішнім виглядом в довгому червоному платті на опублікованих в Instagram кадрах. Дівчина спускалася по сходах і на питання подруги і колеги Віри Кекелії, що йшла позаду, "куди зібралася", кокетливо відповіла "заміж виходжу".

Нагадаємо, спекотна брюнетка з «Квартал 95» звела з розуму яскравим чином з пікантною деталлю: «Чарівна».