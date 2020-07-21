Американська фітнес-модель Ана Чері показала всю себе з пікантного ракурсу знизу, на якому вона позувала в одній чорній білизні

Фітнес-модель родом з міста Анахайм отримала популярність в інтернеті завдяки любові до фотосесія і вельми примітно своєї зовнішності. А от завдяки підтягнутою фігурі дівчині вдалося прославитися найбільше, будучи фітнес-тренером, Ані знає, як привернути увагу дівчат і чоловіків. Дуже часто вона розповідає про корисні вправах і показує їх результат на собі, пише Politeka.

Варто також відзначити, що деаушка, будучи рекламним представником спортивного одягу та спеціальних добавок, не соромиться показувати себе в різному образі задля привернення уваги.

В цей раз струнка красуня в чорному білизна влаштувала фотосесію прямо на вулиці, Ана блиснула також стрункою фігурою, доповнивши пікантний "наряд" панчохами з підтяжками. На обличчі дівчини, як і завжди, красувався акуратний макіяж з акцентом на виразні очі.

«Мій Палм Спрінгс Влог живий! Це так весело! І мило! Я буду спілкуватися з тобою всю ніч, розкажи мені, що ти про це думаєш 💭 Мій аккаунт - це єдине місце, де ти можеш знайти ексклюзивний контент і поговорити зі мною безпосередньо 🖤🖤 🖤», - розповіла Ганна.

Фанати тут же відповіли:

«Чудово, красиво, я люблю тебе ❤️», «Ana !! Як ми можемо працювати разом?», «Ана мій друг ❤️», «Чорт 🙉🔥😍», «Я люблю тебе ❤️😍», «Як я можу зробити своє тіло, як ти, будь ласка, хто-небудь може сказати? .... 😢», «Гарний ансамбль. Чудову статуру🙌🏼😻».

Також Ана показала незвичайне фото, зроблене на відпочинку.

Позуючи в чорному бікіні, сполученим з ліфчиком тонкими зав'язками, дівчина вирішила частково бсросить верх. При цьому Ана прикрила ліву груди квітками і підняла струнку ніжку вгору. В тон купалньику Чері взулася на масивних підборах.

«Дуже смішно», «це виглядає божественно, така зухвала😍😍😍», «Ти наче вогонь, дівчинка знаєш свою справу🔥🔥🔥🔥🔥», «Я люблю квіти, квіти❤️», «Де ти взяла ці черевики», «І де ти взяла цей купальний костюм»,«З кожним днем ти стаєш все більш неслухняною», «Дівчина ти така красива !!! О, мій бог», - написали користувачі.

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