Популярна виконавиця Анна Седокова розговорилася і розповіла шанувальникам, як організовувала день народження для своєї молодшої доньки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Вчора у Мо був День Народження і ви уявляєте, що це значить для мене. Коли ти живеш зі своєю дитиною на різних континентах і у тебе є дата, в яку ти повинна максимально викластися, щоб довести (кому, не ясно), що ти хороша мати. Ви запитували, як ми потрапили в Америку? Чесно, якби ви не бачили свою дочку пів року через вірус й побачити її в Америці був єдиний шанс, ви б теж змогли», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що мова йде про молодшу дочку Сєдокової — Моніку. Однією з додаткових проблем, за її словами, стали карантинні обмеження.

«Так от вечірка. І про це фото. Все закрито, розумієте, все. Тільки ресторани. І не більше 4 осіб. Я, до речі, знайшла спосіб. Кажу хостес, що можу залишити Гектора з нею, поки ми в ресті, поки ніхто не погоджувався😂 і ми просто садимо його на коліна, але повернемося. Я повинна організувати кращу вечірку року, адже всі попередні роки було завжди так. Одного разу вивезли 20 артистів і декорації в Київ, тому що Мо не можна було в Москву. Ви божевільні та круті!» — розповіла вона.

У підсумку, за словами Седокової, вечірка її доньці сподобалася.

«Отже, всі магазини зараз в Майамі закриваються 10. Все склалося😂. Торт покажу трохи пізніше, ми його зробили. І кулі купили. І в Versace Mansión відзначили ІН, і ми впоралися! І як сказала Мо, це було найкраще паті», — уточнила вона.

Звернемо увагу, що сам пост Седокова супроводжувала знімками, на яких зворушливо обіймається і цілується зі своїм коханим.

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