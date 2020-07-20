Українцям вирішили розповісти про те, що зміниться в країні після того, як був призначений новий глава Національного банку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу національного регулятора.

Так, що стосується Приватбанку, позиція НБУ, за словами Кирила Шевченка, залишиться незмінною.

«НБУ під моїм керівництвом збереже таку ж політику стосовно "Приватбанку", як вона була і до цього, зазначив він.

А от з курсом долара будуть відбуватися зміни: українцям варто очікувати різкого збільшення валюти. Як відомо, у бюджеті України курс закладений на рівні 30 грн за один «вічнозелений».

До цього ми повідомляли, що українцям слід готуватися до падіння економіки у другому півріччі. На тлі пандемії і кризи в Україні знизився рівень ВВП.

Але як стверджують економісти, українцям рано розслаблятися, адже у другому півріччі продовжиться падіння національної економіки.

"За час карантину промисловість втратила набагато менше, ніж торгівля, транспорт, організація харчування та проживання, це підтверджують і дані Держстатистики. Глава Кабміну сподівається на зростання ВВП у другому півріччі мінімум на 1%, тобто ВВП впаде за рік приблизно на 4-4,5%. А за прогнозом МВФ, падіння складе 8,2%, тобто ще мінус 2,3-2,5% за друге півріччя", - попередив фінансист Олег Пендзин українців.

Нагадаємо, курс валют різко зміниться, гривню чекає болючий удар: до чого готуватися.

Як повідомляла Politeka, фальшиві гроші заполонили Україну, в НБУ назвали найнебезпечніші купюри: що потрібно знати.

Також Politeka писала, що у гривні є шанс, українців попередили про долар по 10: "Курс повинен бути..."