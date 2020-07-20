Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева покрасовалась формами в расстегнутом наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Вспомни, как это было», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном кадре Астафьева позирует в облегающем костюме, который решила расстегнуть. Позируя спиной на камеру, красотка показала внушительный и подтянутый «орешек». Дополняли образ знаменитости лишь красивые серьги.

Несмотря на красоту снимка, поклонники Астафьевой могли наслаждаться красотой звезды только молча, ведь фотография была размещена в Сторис певицы.

До этого сообщалось, что 34-летняя украинская модель и певица Даша Астафьева взбудоражила вкусным фото, ради которого избавилась от лишней одежды

Красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном черном боди с белыми оборками. Даша на высоких шпильках эффектно оперлась "пятой точкой" о стену, подняв одну ножку.

Знойная брюнетка собрала волосы в пучок и надела солнцезащитные очки в стиле "60-х".

"Фавориты мои по женским чудесам", - подписала кадр артистка.

Пользователи кинулись обсуждать Астафьеву, щедро одаривая ее комплиментами в комментариях.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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