Знаменитая артиска Ани Лорак показала идеально постройневшую фигуру после занятий спортом

В этот раз артистка, сбросившая несколько десятков килограммов после рождения ребенка, решила показать стройную и подтянутую фигуру в спортивном костюме, поразив фанатов. Чаще всего Каролина показывает на своей странице, как веселится на концертах, примеряет новые модные платья на съемках и меняет имидж в клипах.

При этом о спорте, питании и сами занятия в зале Ани Лорак показывает крайне редко. Поэтому кадры, на которых певица похвасталась образом в черном спортивном костюме, состоящем из короткого топа и лосин, вызвали довольно бурную реакцию среди фанатов.

Сама Лорак утверждает, что лучшие диеты для артиста — это живые концерты. Ведь за одно выступление теряется такое количество калорий, что потом можно есть спокойно. Она не отказывается от вкусностей, но держит режим правильного питания и ест маленькими порциями.

«Всегда можно улучшать себя и вытягивать в фоторедакторе...», Ого го го го го💥💥💥», «Супер! Хотелось бы тебя тренировать – долго-долго!», «Sупер !Феникс», «Какая ж вы красивая», «Блин это она...😍😍😮🔥», «Отличная ростяжка прекрасно выглядишь!!!!👏👏👏👏👏😍😍😍», «Хочу быть как ты👏👏👏😍», «Спортивная и стройная, растяжка круче, чем у Камнских», «Фигура прекрасна 🔥», «@anilorak подскажите, пожалуйста, какие вы делаете упражнения,чтобы попа была такая классная? Я делаю,но у меня что-то не получается😔», - написали пользователи.

До этого Каролина показала, как едет на праздник в новом имидже - белый приталенный пиджак, черная приталенная майка, массивный крест с множеством камней идеально дополнили ее "лук". Певица завязала короткосостриженные локоны в низкий хвост и оставила пару коротеньких прядей в привычном стиле возле ушей с косой челкой.

При этом после на следующих кадрах Каролина всячески покрасовалась в компании Леры Кудрявцевой - звезды вместе поздравили коллегу и помиловались формами на камеру. Ранее звезд уже не раз называли "горячими" за их идеальный внешний вид.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале

Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото