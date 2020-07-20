Украинская исполнительница Ани Лорак поразила поклонников трогательным видом во время отдыха на природе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Солнце внутри нас!» — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Лорак позирует в белоснежном наряде и черном топе, демонстрируя элегантность и красоту. Дополняла образ знаменитости красивая черная сумочка от Chanel.

«Каролина, милая вы и есть Солнце❣️ Наше золотое, любимое Солнышко ❣️ Светите и сияйте», «вы и есть наше солнце», «светишься как солнце», «умопомрачительная Каролина! Супер», «улыбка на миллион», — пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что артистка Ани Лорак показала идеально постройневшую фигуру после занятий спортом.

В этот раз артистка, сбросившая несколько десятков килограммов после рождения ребенка, решила показать стройную и подтянутую фигуру в спортивном костюме, поразив фанатов. Чаще всего Каролина показывает на своей странице, как веселится на концертах, примеряет новые модные платья на съемках и меняет имидж в клипах.

При этом о спорте, питании и сами занятия в зале Ани Лорак показывает крайне редко. Поэтому кадры, на которых певица похвасталась образом в черном спортивном костюме, состоящем из короткого топа и лосин, вызвали довольно бурную реакцию среди фанатов.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

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