Слідом за розлученням, Гаріка Харламова наздогнала інша біда

У житті коміка і резидента Comedy Club Гаріка Харламова почалася, мабуть, «чорна смуга». Слідом за розлученням, рекламну компанію коміка закрили. Про це повідомляє телеграм-канал Mash, пише Politeka.net

Компанію Гаріка Харламова закрили за несплату податків. Йдеться про рекламному агентстві «Бульдог», яке займається створенням різних роликів на замовлення лейблів і компаній. І хоча Харламов вважався основним господарем компанії, серед авторів значилися також автори Comedy Club Олексій Пойманов і Ілля Романко, а також креативний продюсер шоу Олексій Ляпоров. Саме агентство було записано на Гарика Харламова.

Так, за даними податкової, вони не отримали грошей від агентства, тому співробітники прибули за адресою реєстрації компанії, але вже на місці виявили, що фірма коміка виїхала з цього офісу.

Після проведеної перевірки з'ясувалося, що керівники змінили адресу фірми, не повідомивши про цей факт Федеральну податкову службу (ФПС). Про переїзд стало відомо тільки після того, як податківці згадали про боргом відсутності виплат від креативників і прийшли вимагати гроші, яких бракує за адресою реєстрації компанії.

Нагадаємо, в кінці червня Гарік Харламов і актриса Крістіна Асмус оголосили про розлучення. Комік подякував дружину за роки спільного життя і запевнив, що вони продовжать виховувати спільну доньку Анастасію. Пара одружилася в 2013 році. Раніше Харламов був одружений на Юлії Харламовій.

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