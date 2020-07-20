Нова кохана українського телеведушего Володимира Остапчука розповіла про пластику, ботокс і збільшення губ

Після того, як кохана телеведучого знайшла власних шанувальників, вона почала активно вести Instagram, відповідати на питання фанатів і ділитися новими фото з цікавими записами. При цьому Христина не боїться розповідати про себе.

В цей раз в розділі Сторі дівчина відповіла на найбільш цікаві питання фанатів, показала свій модний наряд і зазначила, де вона купує свої речі, а також розповіла про пластику і збільшення губ.

За словами Христини, щоб виправити асиметрію гуьб, їй довелося збільшити їх і тепер періодично вона підколює їх контур, також вона робила біоревіталізація, але ще не колола ботокс. Також вона розповіла, що має від природи такий рівний чоло без зморщок.

У завершенні Христина відповіла на питання про те, чи ділить вона витрати з коханим на відпочинку напололам, або ж Володимир платить за все сам: "я вже не в тому віці, щоб ділити такі витрати, так і в цілому я за іншу модель відносин!" - написала дівчина.

Також Христина вирішила поділитися кадром з відпочинку біля моря, позуючи в стильному коротенькому плаття салатового відтінку, кохана Володимира Остапчука виглядала дуже стильно.

Не секрет, що Христина захоплюється танцями, любить активний відпочинок і, схоже. багато тренується, адже її фігура дуже струнка і підтягнута. На новаом фото вона позувала, витончено підігнувши одну ногу вгору на виступ, про який впирається. Доповнити свій образ Христина вирішила акуратними сонцезахисними окулярами і простими босоніжками на тонкій підошві.

«Як мені мало треба для щастя!☀️», - підписала новий знімок Христина.

Ось що відповіли фанати:

«яка ж ви жіночна 🤩гарного відпочинку вам 🤗», «Гарного відпочинку 👏», «Дуже красиво 😍❤️🌺», «Фото не дуже.Але ти все одно гарна по природі. Мене злять ці коменти коли фото не дуже, всьо одно типу ти ок», «Яка ви неймовірна!😻 а я зараз в Сочі і тут стооооолько народу, що ніде фото не виходить зробити😂 скрізь на тлі тисячі людей🙃🙈📸», «Красуня !🌷», «Гарного та приємного відпочинку👏».

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".

Також Politeka писала, що Осадча показала фото Остапчука з новою коханкою, гримить скандал.