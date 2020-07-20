Актриса Тетяна Кравченко з серіалу «Свати», в якому вона зіграла роль Валі Будько, похвалилася зміною образу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Щасливий той, хто може розгледіти красу у звичайних речах, там, де інші нічого не бачать...» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку «Валюха» позує з короткою стрижкою й елегантним, практично непомітним макіяжем. Це справило фурор серед її шанувальників.

«Краса в дрібницях», «саме велич!», «Тетяна, ви сама чарівність», «Скільки позитивних емоцій. Таня. Супер», «ви просто чудо», «Нехай це буде девізом кожної людини», «Шикарна посмішка, шикарної жінки», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що 66-річна актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху Будько в серіалі "Свати", сколихнула публіку розпатланим видом

На одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося архівне фото, на якому Кравченко постала з розпатланою зачіскою, але незмінною червоною помадою на губах і променистою посмішкою.

Тетяна показала себе в синьому светрі й тонкому шарфику на шиї бузкового відтінку.

Нагадаємо, Валюха з "Сватів" з червоними губами потрясла зовнішнім виглядом, актриса помолодшала на очах: фото