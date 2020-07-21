Гривні ще не було так боляче

Курс валют в Україні 21 липня зломить позиції гривні, яка попрямує на дно з неймовірною швидкістю

Про це повідомляє Politeka.

Так, стодоларова купюра почне торги з неймовірного плюса у 24,06 гривні. До середини минулого дня долар вже набрав 21,86, і судячи з усього, зупинятися на досягнутому не збирається.

Євро також набере кілька позицій: +33,54 до початку торгів.

Курс валют в Україні на 21 липня від національного регулятора:

100 доларів 2760,11 грн;

10 євро — 3159,08 грн.

Уточнимо, що гривня вирішить відігратися на російській національній валюті: 3, 8167 за десять російських рублів.

До цього ми писали, що українцям слід готуватися до падіння економіки у другому півріччі. На тлі пандемії й кризи в Україні знизився рівень ВВП.

Але як стверджують економісти, українцям рано розслаблятися, адже у другому півріччі продовжиться падіння національної економіки.

"За час карантину промисловість втратила набагато менше, ніж торгівля, транспорт, організація харчування та проживання, це підтверджують і дані Держстатистики. Глава Кабміну сподівається на зростання ВВП у другому півріччі мінімум на 1%, тобто ВВП впаде за рік приблизно на 4-4,5%. А за прогнозом МВФ, падіння складе 8,2%, тобто ще мінус 2,3-2,5% за друге півріччя", - попередив фінансист Олег Пендзин українців.

Нагадаємо, курс валют різко зміниться, гривню чекає болючий удар: до чого готуватися.

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