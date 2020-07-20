Українська співачка Марта Адамчук, артистка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу", заінтригувала смачним фото

Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в напівголому вигляді.

Так, пекуча брюнетка розташувалася в шкіряному кріслі, на спинці якого, мабуть, висів піджак або кофта, чого Марта з легкістю позбулася. На ній був чорний ліфчик і легкі світлі брюки з темним орнаментом.

Дівчина спокусливо закинула руку за голову, без тіні збентеження продемонструвавши струнку фігуру і обдарувавши шанувальників грайливою посмішкою.

Смокі-макіяж і ідеальна укладка доповнили цей розкішний образ.

"В гостях у феї 🥰", - підписала фото зірка.

Користувачі кинулися коментувати: "Дуже красива😍😍😍"; "Прекрасна, Мартуся💖"; "Десь кофту загубила".

Раніше ми повідомляли, Марта зірвала оплески в мережі опублікованим фото, на якому позувала в червоному платті разом з колегою по "Кварталу" Вірою Кекелією, яка примірила біле вбрання.

Адамчук зворушливо назвала подружку "сестрою". Красунь часто плутають, незважаючи на те, що одна з них брюнетка з карими очима, а інша блакитноока блондинка - є щось спільне в їх шармі.

"Божеее 🔥😍"; "Кров з молоком❤️👍"; "Ось Це Так! Вогонь і лід! Чудово ❤️🤍", - писали в коментарях.

Також ми розповідали, як пустотлива Марта в незвичайній блузі з великою кількістю "дірок" зізналася про біль через підбори. При цьому красуня продовжувала посміхатися, пересилюючи втому.

Нагадаємо, спекотна брюнетка з «Квартал 95» звела з розуму яскравим чином з пікантною деталлю: «Чарівна».