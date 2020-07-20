Відома українська актриса Єлизавета Василенко, зірка серіалу "Школа", показала себе в літньому образі

На фото красуня позувала в топі з величезним декольте. Ліза не одягала білизну, зробивши фото досить гарячим. Василенко не соромилася демонструвати себе і зробила кілька знімків, на яких можна оцінити фігуру красуні. Волосся актриса вирішила залишити розпущеним, а образ доповнила ланцюжком на шиї. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 80 тисяч лайків і написали коментарі:

"Яка ж ти красива ,просто не слів щоб це передатися, кайфую від тебе", "Здається, перед твоїми очима світ завмер", "Богиня однозначно", "Ось ця фотографія дуже подобається, правда відразу видно, що це Photoshop, ну фон взагалі гарний. На Дрон підібрали ракурс фотограф молодець. На весіллі був стіл письмовий банановий і дуже красиво вийшло".

Повідомлялося, що популярна українська актриса Єлизавета Василенко, яка знімалася в серіалі «Школа», похвалилася красою крупним планом.

Так, на фотографіях Василенко позує, сидячи на даху будинку з елегантною зачіскою і пікантному вбранні. Доповнювали образ неймовірно красивий макіяж дівчини, на що звернули увагу її шанувальники.

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