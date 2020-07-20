Принцеса Беатріс - внучка королеви Єлизавети II вийшла заміж в позичених у бабусі прикрасах, але це не зруйнувало казку

17 липня в Віндзорському замку відбулася таємна церемонія заручення внучки королеви Єлизавети II принцеси Беатріс і італійського бізнесмена Едоардо Мапелло-Моцці. На скромному святкуванні зібралося всього 20 гостей, але атмосфера казки, проте, збереглася.

Саму весілля зберегли в таємниці і відомо про неї стало лише після офіційного повідомлення на сайті королівської сім'ї. Однак, трохи пізніше в соцмережах стали доступні фотографії з весілля принцеси. 31-річна Беатріс, за старовинною традицією, виходила заміж в чомусь новому і позиченому.

Так, з нового у принцеси, само собою, було весільну обручку, а ось з позиченого - вінчальну сукню її бабусі, самої королеви, в комплекті з тіарою. Сукня з тафти кольору слонової кістки, розшите сріблом і коштовностями, створив далекого 1961 році модельєр Норман Хартнелл, автор весільного та коронації образів Єлизавети II, а ось діамантова тіара була передана у спадок від королеви Марії, вона носила 20 листопада 1947, в день власного весілля з принцом Філіпом.

Історія тіари, насправді, дуже цікава - виготовлена була прикраса в 1919 році з діамантового кольє, яке було подаровано бабусі Єлизавети II - королеві Марії, в 1893 році на весілля від королеви Вікторії. Тіара, хоч і є спадковим прикрасою, все ж дісталася не всім нареченим - удостоїлися честі надіти її лише сама Єлизавета II в день весілля, а також її дочка - принцеса Анна, коли в 1973 році виходила заміж. Тепер же тіару приміряла внучка королеви від принца Ендрю в знак особливої ​​прихильності. До речі, те, що королева збирається зробити такий подарунок Беатріс, не приховувалося.

«Королева зберегла цю чудову тіару спеціально для Беатріс. Вона завжди була зарезервована для неї, оскільки вони виключно близькі. Це, можливо, самий сентиментальний жест Єлизавети», - розповіло джерело виданню People.

Однак, не варто думати, що Єлизавета II обділила увагою Кейт Міддлтон або Меган Маркл. Обидві принцеси, як і принцеса крові Євгенія, удостоювалися честі надіти на весільну церемонію прикраси, передані у спадок в монаршої сім'ї. Так, Кейт Міддлтон надягала на весільну вуаль тіару Cartier, яку в 1944 році Єлизаветі подарувала мати в день її 18-річчя. Сама вона отримала прикрасу в подарунок від чоловіка в 1936 році, напередодні його вступу на престол.

Меган Маркл виходила заміж з розкішною діамантовою тіарою, що належала бабусі Єлизавети II - Марії Текской, а також кільце покійної принцеси Діани, яке їй підніс принц Гаррі.

У жовтні 2018 року молодша дочка принца Ендрю, принцеса Євгенія, виходила заміж за Джека Бруксбенка в Гревільской тіарі-кокошнику. Прикраса з платини з рожевими діамантами і шістьма смарагдами в 1919 році виготовив французький ювелірний дім Boucheron. У 1942 році пані Маргарет Гревилл, прославлена ​​Коллекционерша прикрас, заповіла її Єлизаветі Боуз-Лайон. До речі, принцеса Євгенія - перша, хто надів це прикраса публічно.

Єдині, хто жодного разу не носив спадкових прикрас сім'ї Віндзорів, були дружини старшого сина Єлизавети II - Чарльза. Так, принцеса Діана вважала за краще надягти на весілля фамільну тіару своєї сім'ї Спенсеров, а друга дружина принца - Камілла Паркер-Боулз доповнила блідо-блакитну сукню золотими пір'ям у волоссі замість прикрас.

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