Принцесса Беатрис – внучка королевы Елизаветы II вышла замуж в одолженных у бабушки украшениях, но это не разрушило сказку

17 июля в Виндзорском замке произошла тайная церемония обручения внучки королевы Елизаветы II принцессы Беатрис и итальянского бизнесмена Эдоардо Мапелли-Моцци. На скромном праздновании собралось всего 20 гостей, но атмосфера сказки, тем не менее, сохранилась.

Саму свадьбу сохранили в тайне и известно о ней стало лишь после официального извещения на сайте королевской семьи. Однако, чуть позднее в соцсетях стали доступны фотографии со свадьбы принцессы. 31-летняя Беатрис, по старинной традиции, выходила замуж в чем-то новом и одолженном.

Так, из нового у принцессы, само собой, было свадебное кольцо, а вот из одолженного – подвенечное платье ее бабушки, самой королевы, в комплекте с тиарой. Платье из тафты цвета слоновой кости, расшитое серебром и драгоценностями, создал в далеком 1961 году модельер Норман Хартнелл, автор свадебного и коронационного образов Елизаветы II, а вот бриллиантовая тиара была передана по наследству от королевы Марии, она носила 20 ноября 1947 года, в день собственной свадьбы с принцем Филиппом.

История тиары, на самом деле, очень интересна – изготовлено было украшение в 1919 году из бриллиантового колье, которое было подарено бабушке Елизаветы II – королеве Марии, в 1893 году на свадьбу от королевы Виктории. Тиара, хоть и является наследственным украшением, все же досталась не всем невестам – удостоились чести надеть ее лишь сама Елизавета II в день свадьбы, а также ее дочь – принцесса Анна, когда в 1973 году выходила замуж. Теперь же тиару примерила внучка королевы от принца Эндрю в знак особого расположения. Кстати, то, что королева собирается сделать такой подарок Беатрис, не скрывалось.

«Королева сохранила эту чудесную тиару специально для Беатрисы. Она всегда была зарезервирована для нее, поскольку они исключительно близки. Это, возможно, самый сентиментальный жест Елизаветы», - рассказал источник изданию People.

Однако, не стоит думать, что Елизавета II обделила вниманием Кейт Миддлтон или Меган Маркл. Обе принцессы, как и принцесса крови Евгения, удостаивались чести надеть на свадебную церемонию украшения, переданные по наследству в монаршей семье. Так, Кейт Миддлтон надевала на свадебную вуаль тиару Cartier, которую в 1944 году Елизавете подарила мать в день ее 18-летия. Сама она получила украшение в подарок от мужа в 1936 году, накануне его вступления на престол.

Меган Маркл выходила замуж с роскошной бриллиантовой тиарой, принадлежавшей бабушке Елизаветы II – Марии Текской, а также кольцо покойной принцессы Дианы, которое ей преподнес принц Гарри.

В октябре 2018 года младшая дочь принца Эндрю, принцесса Евгения, выходила замуж за Джека Бруксбэнка в Гревильской тиаре-кокошнике. Украшение из платины с розовыми бриллиантами и шестью изумрудами в 1919 году изготовил французский ювелирный дом Boucheron. В 1942 году дама Маргарет Гревилл, прославленная коллекционерша украшений, завещала ее Елизавете Боуз-Лайон. Кстати, принцесса Евгения – первая, кто надел это украшение публично.

Единственные, кто ни разу не носил наследственных украшений семьи Виндзоров, были жены старшего сына Елизаветы II – Чарльза. Так, принцесса Диана предпочла надеть на свадьбу фамильную тиару своей семьи Спенсеров, а вторая супруга принца – Камилла Паркер-Боулз дополнила бледно-голубое платье золотыми перьями в волосах вместо украшений.

Напомним, что Елизавета II согласилась на тайную свадьбу, Меган Маркл и Гарри не пригласили

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