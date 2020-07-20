До кінця поточного року у Міністерстві соцполітики прогнозують збільшення середнього рівня пенсій

Про це заявила міністр Марина Лазебна в інтерв'ю виданню mind. За її прогнозом, новий середній рівень пенсій складе 3500 гривень. На сьогодні такий - 3170 гривень, тобто збільшення на 330 гривень.

Лазебна попередила, що для підвищення середнього рівня пенсій були вжиті ефективні рішення, а такжо ще масштабні зміни очікуються в грудні.

Пенсійний фонд має намір запустити автоматичний перерахунок пенсій, в основі якого є прожитковий мінімум і мінімальні пенсії, але немає страхового стажу та надбавок за понаднормовий стаж.

Крім того, за словами міністра, зміниться і прожитковий мінімум.

Фахівці вважають, що радіти зарано, і уряд не зможе реалізувати ці плани, зважаючи на брак коштів у бюджеті. Практично у всіх областях доходи не покривають витрати на виплати пенсіонерам.

Раніше ми повідомляли, Лазебна заявила, що в 2021 році пенсії (якщо економічна ситуація буде складатися сприятливо) проіндексують відразу на 15%.

Нагадаємо, в наступному році очікуються три етапи підвищення пенсій: з 1 березня, 1 липня та 1 грудня.

На думку Лазебної, українцям потрібен баланс двох пенсійних систем – накопичувальної і солідарної. Саме змішані пенсійні системи виявляються найміцнішими в світі.

Міністр пропонує зробити "легкий" варіант: "Почати роботу раніше, ніж в 2023 році, з невеликих внесків - 2% працівник на свій рахунок, 2% роботодавець на рахунок працівника".

Нагадаємо, скорочення або скасування пенсій, українців вже попередили: "Без грошей залишаться..."