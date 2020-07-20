Відома співачка Ольга Серябкіна, екс-солістка групи "Серебро", показала себе в літньому образі

На фото Серябкіна була в білій сукні з глибоким декольте, завдяки яким можна оцінити пишний бюст співачки. Дівчина доповнила образ макіяжем, а на руці можна побачити гумку від волосся. Ольга вирішила їх залишити розпущеним, а руками трималася за квітуче дерево. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Задній двір", - написала Ольга.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шалено красивя", "Що ти за така бомба", "Любов моя. Олю, ти прекрасна!!!", "Яка краса! Оля ти красуня!", "Олю ти дуже красива шикарна", "Оля, як же тобі йде будь-який образ. Така ніжна і річна тут, така теплота від фотографій", "відчуваю навіть через екран цей запах", "Уті деревний ельф", "Красива Ольга Серябкіна", "Оль, майже зливаєшся з квітами".

Повідомлялося, відома співачка Ольга Серябкіна змусила шанувальників тремтіти.

На знімку співачка сиділа на кріслі, розставивши ніжки. Примітно, що на ній крім кофти в зірочку були незвичайні шорти - рвані, приоткрывшие види на пружні сідниці артистки.

Ольга дивилася через плече в камеру, погляд у неї був зухвалим, а губи відкриті.

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