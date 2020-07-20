Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова зробила відверте емоційне зізнання

Про це пише Politela.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

Деякий час тому Даша Ульянова здалася в «сторіс» в заплаканном вигляді. Зараз вона вирішила розповісти, що сталося.

Переможниця шоу «Холостяк» подякувала шанувальникам за слова підтримки та небайдужість до її станом.

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даша ульянова

Ульянова впевнена, що показувати свої емоції це абсолютно нормально.

«Нормально показувати слабкість, нормально випускати емоції і переживання назовні, нормально побути маленькою дівчинкою, яка хоче розради і підтримки», - написала дівчина.

Даша Ульянова розповіла, що причиною такого стану стало те, що вона довгий час тримала емоції в собі.

«Сталося накопичення, одне навалилося на інше і в слідстві - будь-яке необережне слово, вчинок або навіть цілодобовий ремонт у сусідів викликали небувале роздратування і бажання поплакати», - поділилася знаменитість.

Вона закликала всіх «не тримати грудку образ і розчарувань у собі».

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