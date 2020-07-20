Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова зробила відверте емоційне зізнання

Про це пише Politela.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

Деякий час тому Даша Ульянова здалася в «сторіс» в заплаканном вигляді. Зараз вона вирішила розповісти, що сталося.

Переможниця шоу «Холостяк» подякувала шанувальникам за слова підтримки та небайдужість до її станом.

Ульянова впевнена, що показувати свої емоції це абсолютно нормально.

«Нормально показувати слабкість, нормально випускати емоції і переживання назовні, нормально побути маленькою дівчинкою, яка хоче розради і підтримки», - написала дівчина.

Даша Ульянова розповіла, що причиною такого стану стало те, що вона довгий час тримала емоції в собі.

«Сталося накопичення, одне навалилося на інше і в слідстві - будь-яке необережне слово, вчинок або навіть цілодобовий ремонт у сусідів викликали небувале роздратування і бажання поплакати», - поділилася знаменитість.

Вона закликала всіх «не тримати грудку образ і розчарувань у собі».

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