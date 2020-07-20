Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова зробила відверте емоційне зізнання
Про це пише Politela.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.
Деякий час тому Даша Ульянова здалася в «сторіс» в заплаканном вигляді. Зараз вона вирішила розповісти, що сталося.
Переможниця шоу «Холостяк» подякувала шанувальникам за слова підтримки та небайдужість до її станом.
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Ульянова впевнена, що показувати свої емоції це абсолютно нормально.
«Нормально показувати слабкість, нормально випускати емоції і переживання назовні, нормально побути маленькою дівчинкою, яка хоче розради і підтримки», - написала дівчина.
Даша Ульянова розповіла, що причиною такого стану стало те, що вона довгий час тримала емоції в собі.
«Сталося накопичення, одне навалилося на інше і в слідстві - будь-яке необережне слово, вчинок або навіть цілодобовий ремонт у сусідів викликали небувале роздратування і бажання поплакати», - поділилася знаменитість.
Вона закликала всіх «не тримати грудку образ і розчарувань у собі».
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