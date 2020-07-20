37-річна українська співачка Світлана Лобода разгорячила публіку звабливим образом

Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорному бікіні і строкатій легкій накидці (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Легкою ходою співачка продефілювала по вузькій вуличці: волосся і накидка майоріли на вітрі, а Світлана ефектно крутила стегнами. Під кінець вона витончено доторкнулася обличчя, всунувши в камеру крупним планом засмаглі принади.

"поспішаю на монтаж нового кліпу!! #newVideo #BoomBoomLo 🔥🔥 #verySOON 😉 чекаєте??)", - підписала кадри зірка.

Користувачі почали активно обговорювати побачене:

"Світлана Сергіївна, ну коли ж нова пісня? Чекаю чекаю. А вже немає сил чекати! Хочеться співати і запалювати🔥❤️"

"Шикарна 😍😍❤️❤️"

"Мені здається у вас хода з Дмитром Нагієвим схожа 🤣"

"Фігура 🤤"

"Ну не можна бути Красивою такою🔥🔥"

"Буря🔥"

"Блін, так ногами можна заплутатися😃!"

"Карантин пішов здається Вам на користь👍 пісня ще не вийшла, а кліп вже монтується🔥"

"Вірю, що, коли вийде це відео, то буде реальний бум-бум 😂 за переглядами, прослуховуваннями і завантаженнями 🤤"

Раніше ми повідомляли, Лобода вразила елегантним образом в довгій сукні-комбінації на чорно-білому знімку. Співачка розташувалася в томній позі на високому кріслі, виставивши одну ніжку вперед.

«І нехай весь світ зачекає...?😉» — йдеться в повідомленні.

«Все для вас, скасовуємо час», «Світлана, Ви, як завжди, чарівна😍😍😍❤️❤️❤️», «неймовірна», «Свєтка, ти бомба», - відреагували фанати.

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