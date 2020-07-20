Знайдений череп вразив своєю формою - плоска голова, спеціально здавлена ​​інструментами, позначала знатне становище у древніх племен

Привіт з далекого минулого - археологи в Китаї виявили череп людини, який жив понад 11 тисяч років тому. При цьому, вчені вже відзначили - знахідка вкрай цікава, оскільки дозволяє дізнатися більше про давній жахливий звичай племен. Про це повідомляє Archaeology News Network, пише Politeka.net

Цікаву знахідку виявили під час розкопок у стоянці древніх людей в Китаї. Вчених вразила форма черепа - лоб був широкий і високий, а ось задня частина - сплюснута. Як відзначають історики, подібна практика була широко поширена у древніх племен майя, єгиптян, гунів і полінезійців. При цьому, череп немовляти деформувався спеціально - це вказувало на високий статус у суспільстві.

При цьому, форма черепа не змінювалася вже протягом усього життя. У племенах була спеціальна людина, який проводив подібну процедуру з немовлятами. А саме, - голову дитини сильно стискали рукою, іноді допомагаючи собі тупими предметами, а потім туго перев'язували тканиною. Тканину дитина «носив» кілька тижнів, поки деформація не була завершена. Таким чином, дитина ставала калікою.

Кістки черепа, зрощені неправильно, вже не змінювалися, а дитина ставала глибоким інвалідом, оскільки подібний звичай здавлював мозок, зраджував його кровопостачання і кровотік по тілу. Часто діти не переживали подібний обряд.

Вчені з'ясували, що череп цієї дитини був сплюснутий ще за життя - тобто, немовля вижило, але прожив недовго. Це вдалося дізнатися після проведення КТ-діагностики. Крім того, виявлений череп в Китаї дав зрозуміти, що звичай був перенесений в Новий світ, бо люди емігрували з Євразії в Північну і Південну Америку.

На сьогоднішній момент цей череп - найбільш старий з усіх відомих навмисно деформованих в Євразії.

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