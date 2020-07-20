Найденный череп поразил своей формой – приплюснутая голова, специально сдавленная инструментами, обозначала знатное положение у древних племен

Привет из далекого прошлого – археологи в Китае обнаружили череп человека, который жил более 11 тысячи лет назад. При этом, ученые уже отметили – находка крайне интересна, поскольку позволяет узнать больше о древнем ужасном обычае племен. Об этом сообщает Archaeology News Network, пишет Politeka.net

Интересную находку обнаружили во время раскопок у стоянок древних людей в Китае. Ученых поразила форма черепа – лоб был широкий и высокий, а вот задняя часть – сплюснута. Как отмечают историки, подобная практика была широко распространена у древних племен майя, египтян, гуннов и полинезийцев. При этом, череп младенца деформировался специально – это указывало на высокий статус в обществе.

При этом, форма черепа не менялась уже в течение всей жизни. В племенах был специальный человек, который проводил подобную процедуру с младенцами. А именно, - голову ребенка сильно сжимали рукой, иногда помогая себе тупыми предметами, а затем туго перевязывали тканью. Ткань ребенок «носил» несколько недель, пока деформация не была завершена. Таким образом, ребенок становился калекой.

Кости черепа, сросшись неправильно, уже не менялись, а ребенок становился глубоким инвалидом, поскольку подобный обычай сдавливал мозг, изменял его кровоснабжение и кровоток по телу. Часто дети не переживали подобный обряд.

Ученые выяснили, что череп этого ребенка был сплюснут еще при жизни – то есть, младенец выжил, но прожил недолго. Это удалось узнать после проведения КТ-диагностики. Кроме того, обнаруженный череп в Китае дал понять, что обычай был перенесен в Новый свет, так как люди эмигрировали из Евразии в Северную и Южную Америку.

На сегодняшний момент этот череп – наиболее старый из всех известных преднамеренно деформированных в Евразии.

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