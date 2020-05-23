Археологи провели розкопки на місці стародавнього храму і наткнулися на вражаючу знахідку

Розкопки проходили з дозволу влади та суду в Індії на місці стародавнього храму Раджанмабхумы в місті Айодх'ї. Це місце вважається рідним для індуїстського бога Рами.

У результаті вчені знайшли багато цінних стародавніх артефактів, і залишки святилища, пише The New Indian Express.

Варто відзначити, що зазначена територія вважається священною для індуїстів і мусульман. За 2000 тисячі років тут було побудовано і зруйновано чимало храмів.

Артефакти, які знайшли археологи, вважаються дуже цінними. Так, було розкопано кам'яний символ божественної сили - Шива-лінга.

Також, фахівці розкопали сім колон, виготовлених з чорного каменю віком понад 2000 років, також кілька зламаних ідолів і статуй богів і так далі.

Якщо аналіз в лабораторії підтвердить, що колони саме такого віку, то це може означати, що святилище побудував Викраамадитья - легендарний індуїстський імператор, якого індуси вважають ідеальним правителем.

Варто відзначити, що місцева влада, ймовірно спеціально приховувала частину археологічних знахідок, адже йшла активна боротьба за цю територію.

Зокрема, у 1992 році тут зруйнували мечеть, за легендою, побудовану засновником імперії Моголів ще у XVI столітті.

За словами індуїстів, до цього на цій землі було зведено храм, присвячений богу Рамі.

Нагадаємо, у столиці стародавнього Лікійського союзу, місті Патара (Туреччина) під час розкопок стародавнього театру фахівці знайшли камінь з написом. Останній, ймовірно, присвятили впливовій людині, який користувався великим авторитетом у місті.

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