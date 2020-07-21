Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-фактора", показала себе в літньому образі

На фото Трегубова позувала в білій сукні з візерунками. Красуня позувала сидячи за літнім столиком, а образ доповнила босоніжками і капелюхом. Даша не соромилася показувати себе в різних позах, а в деяких випадках і світила своїми ніжками, які виривалися з-під тканини зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Просто ідеальний день. І ідеальний фотограф", - написала Трегубова.

Фанати поставили понад 1300 лайків і написали коментарі:

"Елегантна леді", "Розкішна, немає слів", "Наша красуня", "Даш, ти неймовірна", "Доброго здоров'я. Дама в капелюсі", "Це чудово!Дякуємо, Даша! Вам дуже йде!", "Ви як завжди чудові) Гарного дня)", "Така сонячна і класна".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська телеведуча Даша Трегубова вразила чуттєвим виконанням вірша.

«Скучили? Сьогодні крутий вірш Юрка Іздрика Be like bee», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Трегубова позує у вбранні з відвертим декольте, зворушливо читаючи вірш. Це справило неймовірне враження на її шанувальників.

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