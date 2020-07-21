Відома модель Ана Чері показала себе і розповіла про спілкування

На фото Ана позує в сірому топі і шортиках. Красуня позувала на фоні великої ліжка, демонструючи свою фігуру. Зірка залишила волосся розпущеним, а сама усміхалася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Здрастуй! Сьогодні прохолодно зі мною. Посилання в біографії, хто хоче поговорити. Сподіваюся, у всес вас є гарний настрій", - написала Чері.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти богиня", "Добрий ранок, як ти прекрасна", "Чудовий ангел, боже мій, неймовірно милий", "Красива, теж мила", "Ідеальний завзятий бюст, член жіночого клубу без бюстгальтера", "Прекрасна жінка"."Я розслабився з тобою в будь-який час дня і ночі", "Цікаво, як Бог створив всю цю красу разом", "Навіть у соціальному плані я все ще думаю, що ви подорожуєте по всьому світу і спотыкаетесь весь час".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері забула про сором і блиснула бездоганною фігурою під час пікантного танцю.

На опублікованих кадрах Чері в облягаючому купальнику і штанях виконує жаркий танець на камеру, ефективно демонструючи значні принади. Кадри вона ніяк не підписала, хоча це не завадило її шанувальникам прийти у захват.

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