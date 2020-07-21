Настя Каменських, Тіна Кароль, Ані Лорак та інші зірки показали себе серед природи

На першому фото Настя Каменських, красуня стояла на сільській доріжці, а на тлі можна побачити дерева. Зірка була в платті, яке практично не прикрив стегна і спокусливо вигнулась, роблячи фото дуже спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже показала себе Тіна Кароль. Зірка позувала серед соснового лісу в сукні. Співачка спокусливо вигнулась і задерла частково свій наряд, роблячи фото максимально гарячим.

Замикає трійку Ані Лорак. Красуня вже показувала себе серед зимового лісу. Зірка була в куртці та штанях, а образ доповнила окулярами і рукавицями. Співачка в зухвалій позі, стояла перед фотографом, показуючи на тлі природу лісу.

На наступному знімку вже Дар'я Астаф'єва. Красуня була прозорою сіточці і лежала серед дерев на траві. Зірка не соромилася показати свої пишні форми, які практично нічим не були прикриті.

Замикає топ Катерина Нікітіна з "Квартал 95". Дівчина була в топі і спідниці, а волосся залишила розпущеним. Красуня сміялася на камеру, стоячи біля лісової річки. Фото вийшло дуже органічним і свіжим.

Мавка - лісова русалка, яка існує в українській міфології. Дуже схожа на русалку, адже в образі дівчини без одягу з довгим волоссям.

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