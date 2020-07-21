Відома українська співачка Аліна Гросу показала новий образ і розповіла про свій парад

На фото Аліна була в червоному купальнику, а образ доповнила чорними окулярами. Гросу знімала саму себе, стоячи досить близько до об'єктиву камери. Дівчина без сорому показала не тільки свою фігуру, але і пишний бюст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Парад купальників продовжується, потрібно задовольнити накопичене на самоізоляції бажання побачити та відчути море.

Попередній купальник або цей?)))", - написала Гросу.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Яка лялька", "Бджілка", "Цей, він неймовірний", "Вау, ви така класна", "Вау, легше", "Гарна така самка богомола", "Ось це фігурка красуня", "Яка ж ти смачна)))", "Аліна, Вашу фігуру не зіпсує не один купальник", "Ох і спокусливе малятко".

Повідомлялося, що співачка Аліна Гросу похвалилася фігурою в купальнику.

На фото Гросу позує, стоячи в море. На ній надітий бузковий купальник. Біляве волосся артистки розпущені. А очі прикриті сонцезахисними окулярами.

«Подумки гріюся промінчиками сонця і морською хвилею, але знову пора повертатися в роботу», - підписані знімки.

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