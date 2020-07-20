Нова кохана українського телеведушего Володимира Остапчука здивувала стильним знімком з відпустки

Молода жінка відразу ж привернула увагу до себе і почала активно вести профіль в Instagram, захоплюючи фігурою і розповідями про гармонію. В цей Христина вирішила поділитися кадром з відпочинку біля моря, позуючи в стильному коротенькому плаття салатового відтінку, кохана Володимира Остапчука виглядала дуже стильно.

Не секрет, що Христина захоплюється танцями, любить активний відпочинок і, схоже. багато тренується, адже її фігура дуже струнка і підтягнута. На новаом фото вона позувала, витончено підігнувши одну ногу вгору на виступ, про який впирається. Доповнити свій образ Христина вирішила акуратними сонцезахисними окулярами і простими босоніжками на тонкій підошві.

«Як мені мало треба для щастя!☀️», - підписала новий знімок Христина.

Ось що відповіли фанати:

«яка ж ви жіночна 🤩гарного відпочинку вам 🤗», «Гарного відпочинку 👏», «Дуже красиво 😍❤️🌺», «Фото не дуже.Але ти все одно гарна по природі. Мене злять ці коменти коли фото не дуже, всьо одно типу ти ок», «Яка ви неймовірна!😻 а я зараз в Сочі і тут стооооолько народу, що ніде фото не виходить зробити😂 скрізь на тлі тисячі людей🙃🙈📸», «Красуня !🌷», «Гарного та приємного відпочинку👏».

Також дівчина зазначила, що з кожним днем її аудиторія стає більше, тому вона вирішила розповісти кілька цікавих фактів про себе:⠀

«📌Мені 33, я не заміжня, дітей немає, але я абсолютно не потерпаю!

📌11 років Працюю приватним нотаріусом, обожнюю свою професію і роботу! Вибрала його сама!

📌Сплю ногами вгору ( не питайте)!

📌я сова, але хочу бути жайворонком!

📌Улюблені страва - львівські вареники!

📌Всі свої страви готую на око!

📌Для збору вранці мені треба 20 хвилин швидше ніж мій хлопець😂)!

📌Перед сном перевіряю закриті всі двері!

📌Всі квіти в моєму домі, як в шоу «П герой» - борються за виживання.

📌В 30 почала грати на ф-но.

📌В день п'ю 3 чашки кави.

📌Вмію відкладати ( збирати) гроші.

📌Шопінг стомлюючий для мене, так що справляюся швидко.

📌Обожнюю ходити в гості і приймати гостей!

📌Не люблю котів!

📌в 9 років поїхала в сім'ю в Англії вчити англійську і витратила за 3 дня всі гроші на іграшки!

📌 Музика завжди мене рятує від поганого настрою.

📌Дуже емоційна людина я», - підсумувала Христина.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".

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