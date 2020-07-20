Співачка Аліна Гросу похвалилася фігурою в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

На фото Гросу позує, стоячи в море. На ній надітий бузковий купальник. Біляве волосся артистки розпущені. А очі прикриті сонцезахисними окулярами.

«Подумки гріюся промінчиками сонця і морською хвилею, але знову пора повертатися в роботу», - підписані знімки.

Зазначимо, фото помітно відредаговано – неба і моря також надали бузкового відтінку. Багато передплатники знаменитості звернули увагу саме на цей ефект, а не на саму Гросу. В коментарях запитують, як добитися такого стилю знімка.

Але, звичайно ж, фани не залишили без уваги та компліментів зірку.

«Красуня, знову відпочиває з Романом))) де ж чоловік то а???», «Яка красуня. Вааууу», «Королева морів і океанів», «Фігура класна», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, в 2019 році 24-річна співачка Аліна Гросу вийшла заміж. Пишне святкування проходило в Італії. Обранцем артистки став хлопець на ім'я Олександр. Обранець співачки займається бізнесом, IT-технологіями.

При цьому навесні 2020 року ЗМІ стали активно писати про любовних відносинах Аліни Гросу з колегою Романом Полянським. Зокрема повідомлялося, що парочка не приховувала своїх почуттів на вечірці, присвяченій телеканалу «Dомашний». Гросу і Полянський ніжно шепотілися, обнімалися і танцювали. Залишили захід ближче до півночі вони також разом, тримаючись за руки.

Нагадаємо, Гросу в рожевій сукні вразила несподіваною зміною способу.

Також Politeka писала, що Гросу похвалилася неймовірною красою в жовтій сукні.

А ще Politeka повідомляла, що Аліна Гросу приголомшила видом в рожевому платті й з рушницею в руках.