Колишній ангел нижньої білизни Victoria’s Secret Гейл Келлі похвалилася розкішною фігурою в мікроскопічній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель позує лежачи на ліжку, нібито знімаючи нижню білизну, яке і без того максимально підкреслює значні розміри красуні. Сама фотографія є архів, і Гейл це вказала. Вона була зроблена ще у 2015 році для чоловічого глянцю.

Попри те, що кадр знаменитість ніяк не підписала, її шанувальники буквально «завалили» кумира компліментами.

«Ось пустунка!», «вау, з біса гарна!», «можна просто дивитися на тебе і забути про всі проблеми», «виглядаєш неймовірно», «красуня, ти здається помилилася дверима», «Богиня!», «вогонь форми, обожнюю», — пишуть вони.

До цього повідомлялося, що модель, ексангел бренду нижньої білизни Victoria’s Secret Гейл Келлі показала, де відпочиває.

Зірка активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться професійними кадрами та фото зі свого звичайного життя.

На одному з останніх знімків модель з'явилася в крихітному бікіні на відпочинку в Каліфорнії. Модель позувала біля блакитного озера, виставивши вперед струнку ніжку.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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