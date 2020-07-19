Користувачі обговорюють зовнішність улюбленої актриси Тетяни Кравченко, яка зіграла Валюху Будько в серіалі "Свати"

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 66-річної артистки в Instagram опублікували цікавий колаж. Зліва на фото представлена Кравченко, коли "Сватів" тільки починали знімати, тобто у 2008-му, а праворуч - кадр з останнього, 7-го сезону, над яким почалися роботи в цьому році.

"Як вважаєте, чи змінилася? ❤️😍", - йдеться в повідомленні.

Шанувальники кинулися відповідати на питання, відзначаючи, що актриса, мабуть, знає секрет вічної молодості.

"В будь-якому вбранні... Таня... Ви гарна!!!"

"Краса вічна! Танечка, ви напевно спите в холодильнику?"

"Молода як завжди😍"

"Тільки в кращу сторону.❤️😘"

"На вас приємно дивитися, красуня👍"

"Покращала👍👍"

"Схудли трохи"

"Схудла..., але все одно гарна!!!!!"

"Так, змінилися. Стали старше. А так гарні!"

Раніше ми повідомляли, скуйовджена Кравченко розбурхала мережу одним фото. Актриса з'явилася з дещо розпатланою зачіскою, але незмінною червоною помадою на губах і променистою посмішкою. Тетяна показала себе в синьому светрі і тонкому шарфику на шиї бузкового відтінку.

Підпис до фото свідчив: "Всім доброго ранку )) ❤️😍"

"Найдушевніша і чарівніша акторка"; "Доброго ранку дорога, улюблениця народу. 👍❤️"; "Танюша і тобі доброго ранку в хату ❤️👏"; "Обожнюю свою землячку, чудова актриса, мила, безпосередня, проста жінка, на екрані, як в житті! Успіхів!❤️"; "Дуже приємна жінка!", - відреагували в коментарях.

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