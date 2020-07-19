Популярна російська актриса Христина Асмус розговорилася і розповіла топ-10 фактів про себе

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«1. Коли хтось у WhatsApp з чату видаляє повідомлення і висить значок «повідомлення видалено», я у себе його теж видаляю. Не люблю бруд в діалозі. 2. Якщо у мене руки зайняті, але мені треба відкрити двері, то я можу відкрити її ногою (не штовхнути, а саме ручку відкрити. Коли я перебуваю на заході за столом і передбачається, що я буду говорити тост, то я обов'язково складаю в голові хоча б приблизний «план» того, що хочу сказати (це ж стосується привітань, коли телефоную або пишу людині голосове в День народження)», — йдеться в повідомленні.

Крім того, Асмус також розповіла, що часто гуглить «сленгові» слова, не поважає водіїв, які намагаються «проскочити» разом з машиною «швидкої допомоги» і друкує довгі повідомлення окремим листом.

Також актриса розповіла, що любить дивитися рандомні відео на YouTube та імітує куріння сигарет.

«В курилці театру, на знімальному майданчику чи просто у великій компанії, я можу стрельнути в когось сигарету і з розумним виглядом підтримувати бесіду 🚬 При цьому, коли я типу затягуюсь, я в основному відвертаюся, бо взагалі не вмію курити сигарети», — підкреслюється в тексті повідомлення.

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«10. Часто в примірочних магазину, коли я розумію, що набрала занадто багато.. Я починаю рахувати на калькуляторі🤪 І при сильному перевищенні ліміту починаю тасувати що «в першу чергу», а «може і потерпіти», — зізналася актриса.

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