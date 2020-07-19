29-річна російська блогерша і ведуча шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва влаштувала фурор забавним кадром з відомим співаком
Як передає Politeka.net, зірка інтернету опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото зі зйомок нового шоу. В гостях у Насті побував співак Микола Басков, який не проти сколихнути публіку божевільною витівкою.
Так, Івлєєва поклала Баскова на лопатки, а сама сіла позаду його голови. При цьому ноги співак задер угору, спорудивши з них щось на зразок лука. Настя натягнула гумку, вхопила довгу палицю замість стріли і зосереджено прицілилася. Чи потрапили вони з Басковим у ціль, залишається таємницею.
"Мені здається, ви не хочете нове шоу:(( або хочете?! якщо хочете, то можу завтра випустити.... але мені здається ви не хочете:(( якщо цей пост збере 1 млн лайків - то випускаю завтра!", - заявила зірка в підписі.
Користувачі кинулися обговорювати побачене. Думки людей розділилися: одні чекають не дочекаються виходу шоу, інші ж скептично поставилися до цього дійства.
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"Зараз це вже не так актуально, це б було супер цікаво , а зараз все є в інеті , відриваєш Instagram і спостерігаєш за всіма , не чекаючи нової серії шоу"
"Я теж думаю, ми не дуже хочемо"
"Не хочемо . Нудно і сумно як завжди"
"Давай, давай, вже цікаво))) З Басковим акуратніше, все-таки не хлопчик вже😂😂😂"
"Звичайно хочемо а як інакше🙌"
"Хочемо, фотка інтригує 😂👌"
"гість так собі, а так чекаємо випуск👍"
"Побережи нашу психіку 🙄"
Раніше ми повідомляли, Івлєєва показала, як гуляла, коли була молодшою, з іншою блогершою Юлією Коваль. На кадрах зухвала Настя в лакованому корсеті і червоних штанях танцювала з келихом в руці.
Нагадаємо, що мати Ивлеевой з "Орла і решки" не встояла перед Басковим, відео поцілунку: "Мама красивіша Насті"