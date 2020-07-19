29-річна російська блогерша і ведуча шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва влаштувала фурор забавним кадром з відомим співаком

Як передає Politeka.net, зірка інтернету опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото зі зйомок нового шоу. В гостях у Насті побував співак Микола Басков, який не проти сколихнути публіку божевільною витівкою.

Так, Івлєєва поклала Баскова на лопатки, а сама сіла позаду його голови. При цьому ноги співак задер угору, спорудивши з них щось на зразок лука. Настя натягнула гумку, вхопила довгу палицю замість стріли і зосереджено прицілилася. Чи потрапили вони з Басковим у ціль, залишається таємницею.

"Мені здається, ви не хочете нове шоу:(( або хочете?! якщо хочете, то можу завтра випустити.... але мені здається ви не хочете:(( якщо цей пост збере 1 млн лайків - то випускаю завтра!", - заявила зірка в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Думки людей розділилися: одні чекають не дочекаються виходу шоу, інші ж скептично поставилися до цього дійства.

"Зараз це вже не так актуально, це б було супер цікаво , а зараз все є в інеті , відриваєш Instagram і спостерігаєш за всіма , не чекаючи нової серії шоу"

"Я теж думаю, ми не дуже хочемо"

"Не хочемо . Нудно і сумно як завжди"

"Давай, давай, вже цікаво))) З Басковим акуратніше, все-таки не хлопчик вже😂😂😂"

"Звичайно хочемо а як інакше🙌"

"Хочемо, фотка інтригує 😂👌"

"гість так собі, а так чекаємо випуск👍"

"Побережи нашу психіку 🙄"

Раніше ми повідомляли, Івлєєва показала, як гуляла, коли була молодшою, з іншою блогершою Юлією Коваль. На кадрах зухвала Настя в лакованому корсеті і червоних штанях танцювала з келихом в руці.

Нагадаємо, що мати Ивлеевой з "Орла і решки" не встояла перед Басковим, відео поцілунку: "Мама красивіша Насті"