Відома співачка Анна Семенович показала себе разом з подругою

На фото красуня стояла в білому платті з невеликим декольте. Аня не одягала білизну, тому її пишний бюст можна було побачити, так як він ледве вмістився в наряд. Поруч можна побачити подружку, яка була в червоному плаття в горошок і туфлях, а сама задерла ногу для спільного фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Моя курочка, з днем народження. Просто будь щасливою. Найкрасивіші дівчата сьогодні тут", - написала співачка.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ось клас, красива. Найкрасивіша", "Анна, де виріз?", "Ну Ви тут найкрасивіша", "Ви прям наречена.. в кедах", "Ганнуся ти така красива як завжди", "Ганнуся) відмінно виглядаєте) ось той прикид, який дуже йде і нічого не псує)) лялечка", "Так було здорово побачити сукню і сережки ,такі ж як і в мене !!! Дуже жіночно і красиво".

Повідомлялося, що популярна російська співачка Анна Семенович зачарувала ніжним образом.

Жінка одягла красиве ніжне плаття з тонкої тканини. Вона прикрасила талію широким ременем, зробивши акцент на своїй величезній грудей. Варто відзначити, що виглядали її принади на фото просто вражаюче. Образ Семенович доповнила солом'яним капелюшком.

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