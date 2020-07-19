Відома актриса Віра Кекелія, зірка "Квартал 95", показала свого малюка і розповіла про цікавий факт

На фото Віра позує в легкому платті, а в руках тримає брязкальце. Красуня посміхалася на камеру, а перед нею можна побачити коляску з малюком. Кекелія не ховала обличчя хлопчика, хоча частково його не було видно за ручку коляски. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У мене в руках наша рятівниця КраБелла;)))

Коли ми не справляємося і «тчччччшшшш» «шшшшшш» не допомагають, вона завжди приходить до нас на допомогу;)))", - написала співачка.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"У нас це теж улюблена брязкалка, але вже без однієї клешні", "Про так це і наш улюблений крабик)) перше брязкальце, на яку звернув увагу", "Наш улюблений брязкалка", "У нас це був Капітан Крабові. Коли зламалася клешня, ми дуже страждали".

Раніше ми повідомляли, що зірка студії «Квартал 95» Віра Кекелія вразила красою в пікантному сукню, застигнувши в гарячій позі.

«Серйозний артист», — коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кекелія позує в білосніжній сукні, зігнувшись і показавши неймовірну красу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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