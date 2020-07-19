"Ходи так завжди"

34-річна українська модель і співачка Даша Астаф'єва розбурхала смачним фото, заради якого позбулася зайвого одягу

Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому чорному боді з білими торочками. Даша на високих шпильках ефектно сперлася "п'ятою точкою" на стіну, піднявши одну ніжку.

Спекотна брюнетка зібрала волосся в пучок і наділа сонцезахисні окуляри в стилі "60-х".

"Фаворити мої за жіночими чудесами", - підписала кадр артистка.

Користувачі кинулися обговорювати Астаф'єву, щедро обдаровуючи її компліментами в коментарях:

"Ну таке жіноче диво тільки ти можеш жіночим диво зробити 🙈"

"Ходи так завжди😻"

"А туфлі ж які гарні"

"Яка краса 😁"

"ти Крута модель Даша👍"

"Спекотно🔥🔥🔥🔥"

"Як завжди, на висоті! Супер! Даша - ти втілення справжньої непідробної жіночності!"

"Все дуже і дуже..."

"🔥 Ах, які ніжки, до чого гарні!!! 👍"

"О, боги! які ноги!!!"

Раніше ми повідомляли, Астаф'єва нещодавно презентувала кліп на пісню "Талісман", записаний разом з популярною групою Курган & Agregat. У "сторіз" артистка виставила один з кадрів зі зйомок, на якому з'явилася в елегантній сукні золотистого кольору. Дівчина позувала в променях сонця так, що сукня просвічувала. Даша стояла по щиколотки у воді, повернувши голову в бік і спокусливо зігнувшись.

Варто відзначити, співачка змінила зачіску заради кліпу, віддавши перевагу дрібним кучерям.

Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі

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