34-річна українська модель і співачка Даша Астаф'єва розбурхала смачним фото, заради якого позбулася зайвого одягу
Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому чорному боді з білими торочками. Даша на високих шпильках ефектно сперлася "п'ятою точкою" на стіну, піднявши одну ніжку.
Спекотна брюнетка зібрала волосся в пучок і наділа сонцезахисні окуляри в стилі "60-х".
"Фаворити мої за жіночими чудесами", - підписала кадр артистка.
Користувачі кинулися обговорювати Астаф'єву, щедро обдаровуючи її компліментами в коментарях:
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"Ну таке жіноче диво тільки ти можеш жіночим диво зробити 🙈"
"Ходи так завжди😻"
"А туфлі ж які гарні"
"Яка краса 😁"
"ти Крута модель Даша👍"
"Спекотно🔥🔥🔥🔥"
"Як завжди, на висоті! Супер! Даша - ти втілення справжньої непідробної жіночності!"
"Все дуже і дуже..."
"🔥 Ах, які ніжки, до чого гарні!!! 👍"
"О, боги! які ноги!!!"
Раніше ми повідомляли, Астаф'єва нещодавно презентувала кліп на пісню "Талісман", записаний разом з популярною групою Курган & Agregat. У "сторіз" артистка виставила один з кадрів зі зйомок, на якому з'явилася в елегантній сукні золотистого кольору. Дівчина позувала в променях сонця так, що сукня просвічувала. Даша стояла по щиколотки у воді, повернувши голову в бік і спокусливо зігнувшись.
Варто відзначити, співачка змінила зачіску заради кліпу, віддавши перевагу дрібним кучерям.
Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі
Також Politeka писала, що Астаф'єва в образі похмурою діви спокусила загадкового красеня