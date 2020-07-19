Телеведуча Катя Осадча знайшла альтернативу дорогому закордонному відпочинку у рідній Україні

Зірка екрану опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram кілька знімків, на яких зображений її відпочинок в заміському спа-комплексі у Львівській області, передає Politeka.net.

На фотографіях телеведуча продемонструвала розкішний вигляд з вікон кімнати на гори, показала, як катається на велосипеді в білому легкому платті і капелюшку-канотьє. На одному з кадрів Осадча підняла поділ сукні і робить селфі.

При цьому виглядає Катя дуже задоволеною і розслабленою.

«Вихідний – це завжди гарна ідея😇», – підписала знімки зірка.

Поїхала на відпочинок вона одна чи з сім'єю, невідомо, оскільки, крім неї, на знімках більше нікого з родини немає.

Раніше ми розповідали, що український телеведучий і шоумен Юрій Горбунов зворушливо привітав дружину Катерину Осадчу з 15-річчям її програми «Світське життя».

Він поділився свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, зробленим під час вечірки з нагоди річниці телешоу. Артист поцілував дружину прямо в губи, не соромлячись камер.

«Мі мі мі!! Вітаю тебе кохана з 15 річчям «Світського життя!!» Люблю і пишаюся тобою!», - тепло підписав фото Юрій.

Ми також писали, що Осадча показала літній образ і привітала всіх українців з Днем Конституції. На фото Катя показувала себе в біло-блакитному платті з пристойним декольте і без білизни. Красуня вирішила залишити волосся розпущеним і дивилася на камеру, демонструючи легкий макіяж і вінок, який був на голові.

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