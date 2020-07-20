Буде дуже боляче

Курс валют в Україні 20 липня змусить гривню «луснути», долар і євро почнуть тиждень з неймовірного плюса

Про це повідомляє Politeka.

Наприклад, стодоларова купюра з відкриття торгів набере +8,68 гривні. Вчора вона торгувалася по 2727,38 грн.

Євро також не буде осторонь, відкривши торги з +12,64 гривні.

Курс валют на сьогодні від Національного банку буде наступним:

100 доларів 2736,06 грн;

100 євро — 2125,54 грн.

Звернемо увагу, що гривня й далі буде «рвати» російську національну валюту: 3,8364 за десять російських рублів.

До цього ми наводили слова експерта, який прогнозував, що чекає курс валют в найближчий тиждень

Зокрема, після призначення нового глави НБУ долар різко виріс, в протягом найближчого тижня очікується продовження зростання курсу долара до гривні - долар буквально готується до ривка. Таку думку озвучив аналітик Вадим Іосуб.

Зокрема, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень за 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,9 грн. У той же самий час, за минулий тиждень курс долара до гривні значно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,3-1,4%.

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