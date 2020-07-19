35-річний український телеведучий Володимир Остапчук похвалився відпочинком за кордоном зі своєю новою коханою Христиною Горняк

Як передає Politeka.net, зірка опублікував у "сторіз" у своєму мікроблозі в Instagram кадри прильоту в одну з жарких країн, а також першого походу на пляж.

Остапчук постав у самих лише плавках і капелюсі, з коктейлем з трубочкою в руках. Спочатку телеведучий показав своє задоволене обличчя, потягуючи охолоджений напій, а потім плавно перевів камеру на кохану, що лежала на животі поруч з ним. Володимир засвітив струнку фігуру коханки в бікіні гірчичного кольору. І хоч повністю обличчя дівчини він не показав, але все ж помітна була її усмішка.

"Я до речі спеку терпіти не можу, ось лежу, мучуся", - повідомив Остапчук, ніжачись на пляжі.

Раніше ми повідомляли, напередодні Христина Горняк блиснула ідеальними формами під час тренування.

«Коли до моря один день», — коротко говориться в повідомленні.

На опублікованих кадрах дівчина позує в облягаючому купальнику, демонструючи вишукану красу. А на інших кадрах показує, як «потіє» заради ідеальних вигинів.

Також ми писали, як Остапчук похвалився відпочинком з коханкою в заміському клубі.

«Якщо ваші вихідні не схожі на ці, навіть не пишіть», — йдеться в повідомленні.

Остапчук позував поруч з Христиною, яка стояла на четвереньках. При цьому телеведучий ніжно її обняв. Знімок справив справжній фурор серед шанувальників знаменитостей.

«До чого ж гарна! Заздрю по-доброму», «яка кішечка», «обожнюю вас», «схожі схожі», «обробка фото супер», «такі милі», «які солодкі», «дуже круті. Радий за вас», — писали вони.

Нагадаємо, що Остапчук не стримався, влаштувавши палкі розваги з коханкою в бікіні: "Що творять!"

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука в багровом бікіні влаштувала спеку на березі моря: фігурі можна позаздрити