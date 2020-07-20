Одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебі Ретчфорд похвалилася спокусливими вигинами

Як повідомляє Politeka.net Ебігейл Ретчфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу. Дійсно, важко пройти повз такої пишної краси, яка може заворожити буквально з першого погляду.

На фанатській сторінці моделі в Інстаграм користувачі мережі показали яскравий кадр, на якому Ебі у всій своїй красі демонструє пишні форми.

Володарка видатних форм обожнює їх підкреслювати спокусливими нарядами. Зараз зірка сидить на карантині, але незабуває про своїх шанувальників, показуючи все нові і нові фото. Тому наряди, як і купальники, красуні змінюються з блискавичною швидкістю.

Нещодавно вона блищала в строкатому бікіні всіх відтінків веселки, потім – в нічній сорочці чорного кольору. А кілька годин тому фанати моделі показали її надзвичайно спокусливий образ в яскраво-червоному купальнику з срібними трояндочками. Купальник настільки тісний, що ледве прикриває бюст моделі.

Шанувальники Ебі буквально одразу засипали її схвальними коментарями, відзначаючи не тільки красу її фігури. А також похвалили за сміливість, адже не кожна дівчина зможе зважитися на примірку такого сміливого купальника.



«Неймовірна жінка, все при ній» «Боже, підкорює такими витівками, люблю», «Прямо таки вогняна пані, я в захваті🔥🔥🔥»,, «Гарячий відок на булочки🔥🔥🔥🔥 😘😍❤️», «Просто заворожила🔥», «Занадто красива для цього світу», «Відчуваю ніколи не забуду цей вигляд», «Ти позбавила мене сну».

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