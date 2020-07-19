Емілі Ратаковськи порадувала шанувальників спокусливими кадрами в сміливому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи відома в світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm наповнена знімками моделі в яскравих нарядах.

Цього разу шанувальники моделі в Instagram опублікували знімки Емілі з прогулянки в Нью-Йорку, при цьому дівчина обрала шалено відвертий наряд, який можуть носити лише найсміливіші модниці.

Дівчина може похвалитися відмінними зовнішніми даними і витонченою фігурою, яку вона продемонструвала, позуючи в стильному повсякденному образі. Цього разу, модель і бізнесвумен, яка любить підкреслювати своє ідеальне тіло, приміряла трикутний топ чорного кольору з тонкими зав'язками на шиї і спині. Під ним явно немає нижньої білизни. Свої довгі ноги вона підкреслила стильними потертими джинсами сірого кольору.

Доповнив образ макіяж зі стрілками, чітко промальованими бровами, а також нюдового відтінку губами – точно в тон шкіри. Волосся зірка зібрала в недбалий хвіст, випустивши пару локонів спереду.

Такий лук припав до душі більш ніж мільйону фанатів Емілі – саме скільки людей поставили лайк під фото. Також віддані фанати, яким подобається все, що робить Ратаковськи, написали масу приємних коментарів під фото:

«Попередження!!! Це дуже гаряче», «Мем, у вас тут вислизнуло», «солодкий ангел️❤️❤️», «Це просто палко, ти пустуєш тут?💕💕», «Звідки твої джинси? 🧡».

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами у зовнішності, стала ще красивішою.

Також Politeka писала, що Ратаковськи роздяглася і без сорому показала, ніж її нагородила природа.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковськи без ліфчика повеселилася перед дзеркалом у томної позі.