Спроба повернути перший внесок по кредиту на автомобіль у ПриватБанку обернулася для українця серйозним головним болем

Про свій досвід кредитування в ПриватБанку на порталі «Мінфін» розповів незадоволений клієнт, передає Politeka.net.

Чоловік звернувся в банк 9 липня поточного року для отримання кредиту на покупку машини, і в той же день заплатив перший внесок. Однак незабаром передумав вплутуватися в цю історію.

«У подальшому банк почав ставити нереальні умови, і я відмовився брати кредит. 09.07.2020 року залишив заявку на повернення першого внеску, де мені все узгодили, зв'язався представник банку і повідомив, що 10.07.2020 року гроші будуть перераховані на карту, однак станом на 18.07.2020 року гроші не повернули, і постійно оператор говорить про необхідність чекати спочатку 2 дні, потім 5 робочих днів», – обурюється клієнт.

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Після цієї скарги в ПриватБанку нарешті відреагували, запевнивши, що в найкоротші терміни постараються вирішити питання, яке «вже розглядають фахівці».

Раніше ми розповідали про те, що з картки клієнта вище згаданого банку зникло кілька тисяч гривень, а на рахунку залишилося всього 38 гривень. За словами потерпілого, виявилося, що з 1 липня з його карти без його відома постійно здійснювалися платежі за покупки на закордонних сайтах.

ПриватБанк

Співробітники фінустанови пояснили, що карткою скористався той, хто якимось чином отримав інформацію про її номер, СVV код і термін дії. Її шахраї могли дізнатися як по необережності власника, так і більш витонченими методами.

У банку клієнту порекомендували заблокувати картку в особистому кабінеті і звернутися в службу підтримки для формування заявок до міжнародної платіжної системи на претензійну роботу.

Нагадаємо, ПриватБанк змінює умови, оплата покупок обернулася проблемою: "Мінус 20 тисяч гривень".

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