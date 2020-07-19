Спроба повернути перший внесок по кредиту на автомобіль у ПриватБанку обернулася для українця серйозним головним болем

Про свій досвід кредитування в ПриватБанку на порталі «Мінфін» розповів незадоволений клієнт, передає Politeka.net.

Чоловік звернувся в банк 9 липня поточного року для отримання кредиту на покупку машини, і в той же день заплатив перший внесок. Однак незабаром передумав вплутуватися в цю історію.

«У подальшому банк почав ставити нереальні умови, і я відмовився брати кредит. 09.07.2020 року залишив заявку на повернення першого внеску, де мені все узгодили, зв'язався представник банку і повідомив, що 10.07.2020 року гроші будуть перераховані на карту, однак станом на 18.07.2020 року гроші не повернули, і постійно оператор говорить про необхідність чекати спочатку 2 дні, потім 5 робочих днів», – обурюється клієнт.

Після цієї скарги в ПриватБанку нарешті відреагували, запевнивши, що в найкоротші терміни постараються вирішити питання, яке «вже розглядають фахівці».

Раніше ми розповідали про те, що з картки клієнта вище згаданого банку зникло кілька тисяч гривень, а на рахунку залишилося всього 38 гривень. За словами потерпілого, виявилося, що з 1 липня з його карти без його відома постійно здійснювалися платежі за покупки на закордонних сайтах.

Співробітники фінустанови пояснили, що карткою скористався той, хто якимось чином отримав інформацію про її номер, СVV код і термін дії. Її шахраї могли дізнатися як по необережності власника, так і більш витонченими методами.

У банку клієнту порекомендували заблокувати картку в особистому кабінеті і звернутися в службу підтримки для формування заявок до міжнародної платіжної системи на претензійну роботу.

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