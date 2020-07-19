Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, вразила зухвалим фото
Як повідомляє Politeka.net, Сьюзі стала переможницею престижного конкурсу Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Маючи за плечима титул кращої попи Бразилії Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.
Вона активно веде свою сторінку в мережі Instagram, де публікує яскраві, а деколи занадто відверті знімки, які отримують безліч коментарів та лайків. Останній знімок не став винятком.
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Зокрема, дівчина опублікувала фото в чудовому вбранні, в якому вона з'явилася в тренажерному залі. Спортивний купальник з вирізами на спині, дозволив вигідно підкреслити достоїнства красуні. Пишні стегна і сідниці, осина талія і стрункі ноги – всі свої принади Сьюзі показала на фото, зробленому зі спини.
Пікантний образ доповнили високі спортивні шкарпетки, а також навушники. Волосся модель розпустила по плечах. При цьому дівчина позувала, повернувшись спиною до камери, тому її обличчя залишилося за кадром. Кортез присіла навпочіпки, до непристойності розставивши ноги в сторони - але схоже дівчину це зовсім не бентежить.
Фолловери не пройшли повз і залишили свої схвальні коментарі під постом спекотної красуні.
"Цікавий видочек", "Ні краплі скромності", "Аж дух захоплює", "Божественний ракурс", "Занадто расскованная", "Яка краса", "Дуже сміливо".
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