Зірка студії «Квартал 95» Віра Кекелія вразила красою в пікантній сукні, застигнувши в гарячій позі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Серйозний артист», — коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кекелія позує в білосніжній сукні, зігнувшись і показавши неймовірну красу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Шалено красиво», «Ви дуже талановиті. Чудова і красива!», «чудова», «Віра, ви якось змінилися після пологів, не можу сказати що саме...то жіночність, то схудла, але стала ще красивішою!», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що зірка Студії «Квартал 95» Віра Кекелія вразила шанувальників жіночним чином на Івана Купала.

Артистка «Жіночого Кварталу» поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram.

На фотографії зірка позує просто неба в спокусливому вбранні. На ній яскраво-жовте плаття з відкритими плечима і глибоким вирізом, який відразу ж привертає до себе увагу. Свій образ Кекелія доповнила величезним вінком з диких трав і квітів з нагоди свята Івана Купала. Артистка позує, пильно дивлячись у камеру.

Нагадаємо, щаслива Кекелія після пологів стрибнула з чоловіком в ліжко, відео.

Як повідомляла Politeka, усміхнена Кравець з "Квартал 95" підкорила чином в піджаку на голе тіло: "Верх досконалості".

Також Politeka писала, що сувора блондинка з «Квартал 95» спустила піджак і підкорила спокусливим нарядом: «Йопта, ураган».